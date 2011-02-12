Возбуждено дело об убийстве девочки, найденной в мусорном баке

Следственное управление Днепродзержинского городского управления внутренних дел возбудило уголовное дело по факту смерти малолетней девочки, тело которой было найдено 10 февраля в мусорном баке.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области, дело возбуждено по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

ЦОС уточняет, что погибшей – ученице спецшколы-интерната для умственно отсталых детей - было 9 лет. Девочка находилась дома из-за болезни. 9 февраля вечером мать послала ребенка в магазин, откуда она не вернулась.

Следственные органы установили круг подозреваемых лиц с которыми проводится соответствующая оперативная работа. По заключению судмедэкспертизы, девочка умерла насильственной смертью.