47 тысяч долларов взятки: оказывается, должность в сельсовете того стоит

В Киевской области в результате операции работников Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины и областной прокуратуры задержан председатель одного из сельских советов Обуховского района, который требовал 47 тысяч долларов взятки от подчиненной за неувольнение ее с работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по получении первой части взятки в сумме 320 тыс. грн. злоумышленник был задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.