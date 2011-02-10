47 тысяч долларов взятки: оказывается, должность в сельсовете того стоит
18:01, 10 февраля 2011Общество
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И это только за то, чтобы не уволили
В Киевской области в результате операции работников Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины и областной прокуратуры задержан председатель одного из сельских советов Обуховского района, который требовал 47 тысяч долларов взятки от подчиненной за неувольнение ее с работы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по получении первой части взятки в сумме 320 тыс. грн. злоумышленник был задержан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.
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