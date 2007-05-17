Три человека ”захватили власть в Конституционном суде”

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН считает, что в действиях Сюзанны СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО, освобожденных от должностей судей Конституционного суда, есть признаки уголовного преступления.

В комментарии УНИАН И.ПУКШИН подчеркнул, что в действиях “трех лиц, которые захватили власть в Конституционном суде, есть признаки уголовного преступления”.

Он напомнил, что за присвоение власти предусматривается уголовная ответственность. “Я думаю, здесь уже работа правоохранительных органов”, - отметил И.ПУКШИН.

Комментируя информацию некоторых СМИ о том, что С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНЫЙ и В.ИВАЩЕНКО приняли участие в заседании КС из-за наличия решения одного из судов Луганской области об их восстановлении в должностях, он сказал что ему ничего не известно о таком решении суда.

По его словам, если есть производство в одном суде (Кировском суде Донецка – УНИАН), то не может другой суд рассматривать этот же предмет, с теми же основаниями, тот же спор. Поэтому он убежден, что даже если такое решение есть, то оно не является законным. В то же время вопрос обжалования будет решаться после ознакомления с постановлением, если оно существует.

Как сообщила “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники, решение об отставке председателя Конституционного Суда Ивана ДОМБРОВСКОГО было принято благодаря тому, что в заседании суда приняли участие судьи Владимир ИВАЩЕНКО, Сюзанна СТАНИК и Валерий ПШЕНИЧНЫЙ, освобожденные Президентом. "СТАНИК, ПШЕНИЧНЫЙ и ИВАЩЕНКО получили постановление одного из судов Луганской области, которым было остановлено действие президентского указа об их освобождении ", - сообщил собеседник УП. По его словам, сторона Президента не успела обжаловать постановление и, таким образом, С.СТАНИК, В.ПШЕНИЧНЫЙ и В.ИВАЩЕНКО были допущены на заседание КС. Собеседник отметил, что И.ДОМБРОВСКИЙ подал в отставку, поскольку утром он был подвергнут прессингу с целью признания освобожденных Президентом судей действующими судьями КС. Также, по словам источника, в четверг КС при участии упомянутых трех судей проголосовал об объединении в одно производство двух указов Президента о рассмотрении по ускоренной процедуре и о письменном производства.