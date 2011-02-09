Женщина в Харькове пыталась продать своего полуторагодовалого ребенка

Прокуратура Харьковской области передала в суд дело по обвинению 20-летней жительницы Харькова, которая в ноябре прошлого года пыталась продать своего полуторагодовалого ребенка за 15 тысяч долларов для усыновления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в отношении обвиняемой, которая ранее уже была осуждена за преступление в сфере оборота наркотиков, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, сообщает пресс-служба.