Убийца 7-летней девочки получил высшую меру наказания

Апелляционный суд Крыма приговорил к наивысшей мере наказания, предусмотренной Криминальным кодексом Украины, - пожизненному заключению 26-летнего мужчину, который совершил жестокое убийство 7-летней девочки.

"Подсудимый теперь навсегда будет изолирован от общества", - сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры.

Рассмотрев собранные прокуратурой Красноперекопского района доказательства вины жителя крымского села Вишневка в совершении преднамеренного убийства, суд признал их достаточными, чтобы осудить убийцу к пожизненному заключению.

"Суд признал собранные прокуратурой доказательства достаточными, подтвердил вину преступника в совершении еще двух преступлений, инкриминируемых ему прокуратурой, и осудил его к высшей мере наказания", - отмечают в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в сбросном канале села Вишневка Красноперекопского района Крыма в полиэтиленовом мешке было обнаружено тело 7-летней девочки. По словам матери, 16 января девочка пошла в школу, но домой так и не вернулась.

На теле ребенка было обнаружено 27 ножевых ранений.

18 января сотрудники крымской милиции задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства 7-летней девочки. По информации милиции, ранее этот человек получил огнестрельное ранение в голову, и после "сложной операции на головном мозге" стал испытывать маниакальную страсть к убийству.

18 января обвиняемый на месте события рассказал и продемонстрировал следствию, как совершил убийство.