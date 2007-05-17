СБУ подтверждает, что террористы Рудьковскому привиделись

Руководитель Антитеррористического центра при СБУ Геннадий КУЗНЕЦОВ утверждает, что признаков террористических актов в двух последних событиях, произошедших на железной дороге и газопроводе, не установлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.КУЗНЕЦОВ заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Киеве.

«Признаков террористических актов ни в событиях, произошедших на транспортной сети, ни в заявлениях Валерия ГЕЛЕТЕЯ, не установлено», - отметил он, заметив при этом, что «основания для определения событий как террористический акт на сегодня отсутствуют».

Кроме того, он заметил, что «давать квалификацию террористическому акту должны правоохранительные органы, а все другие заявления должностных лиц должны основываться на этих выводах».

Говоря о причинах, которые привели, в частности, к аварии «Столичного экспресса» и взрыву на газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород”, Г.КУЗНЕЦОВ сказал, что к этому привели состояние системы, слабый контроль за функционированием и т. п.

Кроме того, он отметил, что пока ни один из правоохранительных органов еще не заявил о том, что в событиях есть признаки терактов, если это окажется, Антитеррористический центр, главная задача которого координация работы правоохранительных органов и исполнительной власти, предотвращения и пресечение терактов на территории Украины, приобщится к такой работе.

Говоря о транспортной сети Украины, Г.КУЗНЕЦОВ отметил, что она является сегодня безопасной, но тем не менее, нуждается во внимании.

Среди действий, которые необходимо предпринять, он назвал увеличение расходов на обновление подвижного состава транспорта, изношенность которого сегодня в разных регионах составляет 60-80%. Кроме того, необходимо обновление основных фондов, которые изношены приблизительно на 60%.

В частности, что касается закупки шпал для железной дороги, их необходимо заменить приблизительно 1,5 млн. штук.

В то же время Г.КУЗНЕЦОВ заметил, что сегодня СБУ совместно с Генпрокуратурой, МВД продолжает изучение ситуации «и мы, как Антитеррористический центр, взаимодействуем с ними».

Отвечая на один из вопросов, который касался последних заявлений на пресс-конференции В.ГЕЛЕТЕЯ, Г.КУЗНЕЦОВ ответил: «На сегодняшний день нам о таких фактах неизвестно». При этом он добавил, что однако это не означает, что правоохранительные ограни не проводят проверок по этому поводу.

Продолжая тему безопасности транспортной сети Украины, Г.КУЗНЕЦОВ сообщил, что ежегодно правоохранительные органы и СБУ проводят около 100 специальных учений, в том числе на объектах транспорта, приблизительно по 12 учений в год.

Продолжая тему учений, Г.КУЗНЕЦОВ отметил, что количество их на сегодня достаточное и не имеет смысла его увеличивать.

Он также, в контексте сказанного, отметил, что сегодня в Антитеррористическом центра налажено полное взаимодействие со всеми министерствами, в том числе и с Министерством транспорта.

Он сообщил, что вчера состоялось заседание координационной комиссии Антитеррористического центра, на котором было определено состояние безопасного функционирования объектов, представляющих повышенную опасность функционирования национальной транспортной системы.

К членам комиссии еще раз было доведено нормативное определение отдельных терминов, в частности, «террористический акт», то есть “что это такое”.

Вместе с тем были рассмотрены проблемы защиты от возможных посягательств на железнодорожном, авиационном, водном, автомобильном транспорте.

Отдельным вопросом комиссия рассмотрела состояние дел в метрополитене и газотранспортной системе Украины.

По словам Г.КУЗНЕЦОВА, все члены комиссии констатировали, что оснований для определения на сегодня чрезвычайного состояния на опасных объектах и транспорте нет.

Как сообщал УНИАН, 2 мая вечером в Кагарлыкском районе Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" сошли с рельс 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирские. Кроме того, были повреждены стрелочные перевод и 200 м пути. Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо.

7 мая около 15.00 в Киевской области возле компрессорной станции Ставище магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" произошла разгерметизация участка газопровода с дальнейшим воспламенением природного газа и взрывом. Жертв и пострадавших нет.

8 мая генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН заявил, что авария поезда «Столичный экспресс» и пожар и взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», произошедшие в Киевской области, являются следствием служебной халатности.

В свою очередь, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что считает терактом аварию поезда “Столичный экспресс”.

8 мая председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключил, что аварии с поездом и на газопроводе были организованы для того, чтобы показать, что «исполнительная власть, правительство не справляются со своими обязанностями».