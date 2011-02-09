Предприниматель опровергает обвинение в избиении следователя

Предприниматель из Александрии Кировоградской области Сергей БЕЛОВ опровергает обвинения в избиении следователя, которые ему инкриминирует прокуратура, и считает их сфабрикованными.

В телефонном интервью корреспонденту УНИАН С.БЕЛОВ заявил, что никаких физических действий против следователя он не предпринимал.

14 декабря прошлого года на его частной территории сотрудником прокуратуры проводились, по мнению предпринимателя, незаконные действия по описанию имущества – сельскохозяйственной техники - поскольку на то время действовало решение Александрийского суда о приостановке всех следственных действий. “У сотрудника прокуратуры было постановление об обыске, но оно было датировано днем позже, чем решение суда», - отметил С.БЕЛОВ.

По его словам, свидетелями инцидента между ним и следователем были 12 человек, среди которых - три сотрудника УБОП, и «все они подтвердили, что никаких физических действий мной применено не было, есть соответствующая видеосъемка”. “Спор между мной и следователям продолжался около 1,5 часов, но факт избиения выдуман следователям», - заявил С.БЕЛОВ.

Предприниматель считает, что его впутали в конфликт бизнес-интересов, а органы прокуратуры использовали в качестве метода влияния. “Прокуратура любым путем хочет привлечь меня к ответственности”, - подчеркнул предприниматель.

«Я готов в суде отстаивать свою правоту, и уверен в вынесении оправдательного приговора», - заявил обвиняемый.

С.БЕЛОВ также считает уголовное дело, возбужденное против него в августе 2010 года по факту укрывательства имущества, на которое наложен арест, «подставой» бизнес-конкурентов.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в отношении частного предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины (по факту укрывательства имущества, на которое наложен арест).

По информации пресс-службы прокуратуры Кировоградской области, мужчина, против которого возбуждено уголовное дело, вместе с соучастником, препятствуя сотруднику прокуратуры исполнять служебные обязанности, преднамеренно выталкивали старшего следователя с места проведения следственного действия, сопровождая это выкручиванием его рук и нанесением ударов.

Данный инцидент стал основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и задержания предпринимателя. Ему также было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие по уголовному делу завершено. Обвиняемый знакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.