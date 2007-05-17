Жаловались на холод? - теперь будем жаловаться на жару

В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая, преимущественно без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 18 мая в западных областях, днем местами и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях пройдет кратковременный дождь, гроза, кое-где в западных областях сильные дожди, град. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, местами до 31°; в западных областях ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Закарпатье: кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, днем кое-где град; температура ночью 8-13°, днем 15-20° (в горах ночью 3-8°, днем 5-10°).

19-20 мая сохранится небольшая и переменная облачность. В западной части местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 7-12°, днем 21-26°. На остальной территории без существенных осадков, только в северных областях 19 мая местами небольшой дождь.

Температура ночью 11-16°, днем 27-32°, в северных областях 24-29°. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В Закарпатье: местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 21-26° (в горах ночью 4-9° тепла, днем 13-17°).

21-22 мая в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, днем 25-31°.

В Закарпатье: преимущественно без осадков; температура ночью 13-18°, днем 25-30° (в горах ночью 7-12°, днем 16-21°).

Завтра в Киеве и области преимущественно без осадков, только днем в отдельных районах области кратковременный дождь, гроза. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°; по области ночью 12-17°, днем 23-28°.

19-20 мая в столице и области без существенных осадков, только ночью 19 мая местами небольшой дождь. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

21-22 мая также преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.