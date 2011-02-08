Налоговая провела обыск в спортклубе "Таврия"

Представители Управления налоговой милиции сегодня в Симферополе провели обыск в офисе спортивного клуба «Таврия», чьим почетным президентом является депутат крымского парламента, бывший глава Совета министров АРК, бывший представитель Президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН.

Как передает корреспондент УНИАН, причина посещения СК налоговиками официально не названа. Пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму ситуацию пока не комментирует.

Между тем, издание «Центр журналистских расследований» со ссылкой на источник в налоговой сообщает, что обыск проведен в рамках ранее возбужденного уголовного дела, в ходе расследования которого проверяется хозяйственная деятельность предприятия «Гуматекс».

«В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в числе фирм, с которыми возможно заключались фиктивные договоры, был и спортивный клуб «Таврия». Сейчас по этому факту проводится проверка. В результате обыска налоговики изъяли более 20 тыс. долларов, около 13 тыс. грн., документы и системные блоки компьютеров», - пишет ЦЖР.