В Украине установлены минимальные цены на алкоголь

Сегодня стало известно, что ассоциация "Союз оптовиков производителей алкоголя и табака" (СОВАТ) рассчитала минимальные розничные цены на алкогольную продукцию.

Как сообщил директор СОВАТ Владимир Демчак, при определении минимальных цен учитывалась производственная себестоимость продукции, рентабельность производства, акцизный сбор, НДС (20%), торговая надбавка (оптовая - 12% и розничная - 20%), отпускная цена производителя. "Мы хотим показать правительству, что этот механизм является действенным, и будем настаивать, чтобы правительство закрепило минимальную цену опять своим решением, поскольку она является индикатором уплаты или неуплаты налогов", - сказал господин Демчак, и добавил, что введение минимальных цен на алкогольную продукцию ежегодно позволит легализировать 2-3% рынка.

Согласно расчетам, минимальная розничная цена за 1 бутылку (0,5 л) коньяка 3* должна составлять 20 гривен, 5* - 28,08 гривен, цена коньяка специальных названий (выдержка 4 года) - 21,54 гривен. Минимальные цены вина составляют: бутылка виноградного сухого вина (0,75 литра) - 8,46 гривен, вина виноградного полусухого и полусладкого (0,75 литра) - 8 гривен, вина виноградного с добавлением спирта и вина крепкого (крепленого) - 9,83 гривен, вина виноградного десертного - 10,95 гривен.

Коммерсант