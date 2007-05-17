В Донецкой области накрыли порностудию

В Донецкой области разоблачены шестеро местных жителей, которые на протяжении 2005-2007 годов на территории частного предприятия в подпольном цехе занимались незаконным изготовлением и тиражированием порнографической продукции, которую распространяли на территории области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, у задержанных изъяты 63,5 тыс. DVD-дисков с элементами порнографического характера на общую сумму свыше 700 тыс. грн и оргтехника.

Следственным управлением ГУМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).