Тимошенко выиграла суд у Цушко

Суд признал, что министр внутренних дел Василий ЦУШКО распространял неправдивую информацию о лидере БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и обязал его опровергнуть ее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом говорится в соответствующем постановлении Оболонского районного суда Киева от 15 мая.

В частности, суд признал сведения, распространенные В.ЦУШКО 20 октября 2006 года в программе «Свобода слова», недостоверными и унижающими честь, достоинство и деловую репутацию Ю.ТИМОШЕНКО, а также обязал опровергнуть неправдивую информацию.

Как напомнили в БЮТ, В.ЦУШКО 20 октября на телеканале ICTV заявил, что якобы лидер оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО присвоила крупную сумму денег. В то же время министр не предоставил в суд никаких документов в доказательство своих высказываний, отметили в пресс-службе БЮТ.

Фото Дмитрия Никанорова (Корреспондент.net)