На территории бывшего совхоза “Дубки” основали Акрополис
12:27, 17 мая 2007Общество
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Верховная Рада приняла постановление
Верховная Рада приняла постановление «О присвоении наименования - село Акрополис новообразованному населенному пункту Симферопольского района Автономной Республики Крым».
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 247 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Как сообщил на заседание парламента заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Владислав ЛУКЬЯНОВ, в данном населенном пункте проживает 262 человека, и там завершено строительство 93 жилых домов.
Он отметил, что это село образовалось на землях, которые были выделены под застройку на территории бывшего совхоза “Дубки”.
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