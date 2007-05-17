На территории бывшего совхоза “Дубки” основали Акрополис

Верховная Рада приняла постановление «О присвоении наименования - село Акрополис новообразованному населенному пункту Симферопольского района Автономной Республики Крым».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 247 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщил на заседание парламента заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Владислав ЛУКЬЯНОВ, в данном населенном пункте проживает 262 человека, и там завершено строительство 93 жилых домов.

Он отметил, что это село образовалось на землях, которые были выделены под застройку на территории бывшего совхоза “Дубки”.