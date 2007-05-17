Генпрокуратура сыграет в ”Репку” с СБУ и Гелетеем

Заявления председателя службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерия ГЕЛЕТЕЯ относительно информации о покушениях, которые готовятся на известных политиков, проверяет Служба безопасности Украины, и согласно законодательству не более чем через 10 суток должно быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

Об этом сказал на заседании парламента первый заместитель Генерального прокурора Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, в соответствии с требованиями статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины проверка сведений относительно подготовки покушения на жизнь не может длиться больше 10 суток.

Он отметил, что по результатам этой проверки Службой безопасности Украины должно быть принято решение, или о возбуждении уголовного дела, или, из-за отсутствия оснований, об отказе в его возбуждении. Он подчеркнул, что «законность принятого решения будет безотлагательно проверена Генеральной прокуратурой, а о результатах проинформирована Верховная Рада и общественность”.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что до тех пор Генеральная прокуратура «не может делать никаких выводов или заявлений относительно обоснованности или беспочвенности заявлений В.ГЕЛЕТЕЯ и давать им юридическую оценку».

Он проинформировал, что 14-15 мая в Генпрокуратуру поступили обращения по поводу заявлений руководителя службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента В.ГЕЛЕТЕЯ от народных депутатов Украины Владимира СИВКОВИЧА, Петра СИМОНЕНКО, Юрия МИРОШНИЧЕНКО, Эльбруса ТЕДЕЕВА, Виталия ХОМУТЫННИКА, а также министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Он отметил, что в них речь идет о проверке обоснованности заявлений В.ГЕЛЕТЕЯ и дачи им соответствующей юридической оценки.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что генеральный прокурор Святослав ПИСКУН 14 мая провел совещание с руководителями правоохранительных органов, на котором принято согласованное решение о том, что в соответствии с компетенцией и подследственностью преступления, предусмотренного статьей 112 Уголовного кодекса Украины, - посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – проверка заявлений В.ГЕЛЕТЕЯ должна быть проведена Службой безопасности Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что парламент получил от СБУ письмо, в котором отмечается, что на данный момент СБУ не может детально проинформировать по этому делу, поскольку идет расследование.

В письме содержится заверение, что по завершении расследования вся информация будет предоставлена народным депутатам.