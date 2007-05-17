Сторонники коалиции возобновляют акции протеста в Киеве

Сторонники коалиции возобновляют в Киеве акции протеста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сказал народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов).

По его словам, митинги будут проходить под лозунгом «Вся власть - советам!». Люди будут выступать в поддержку проведения второго этапа политической реформы.

Как отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, сегодня с 11.00 на Майдане Незалежности будут собираться сторонники коалиции, а с 17 до 18 час. предусматривается проведение митинга.

Как сообщает УНИАН, сейчас возле парламента собрались около 2 тыс. сторонников коалиции.