На Волыни пьяный милиционер сбил троих детей: двое погибли

Двое детей погибли и один травмирован в дорожно-транспортном происшествии на Волыни.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВС Украины в Волынской области, трагедия произошла 16 мая около 20 часов г. Горохов на улице Берестечкивский.

Виновник ДТП - участковый инспектор милиции Гороховского РВ УМВС Украины в Волынской области.

24-летний страж порядка, который ехал на автомобиле марки "Таврия - Славута" по автодороге в направлении поселка Марьяновка, не справился с управлением, съехал из дороги и совершил наезд на детей, которые в это время играли в песочнице. В результате аварии погибли трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик, пятилетний мальчик с травмами доставлен в Гороховскую центральную районную больницу.

Водитель "Таврии" получил телесные повреждения - перелом ключицы и также доставлен больницу.

По данным стражей порядка, для установления всех обстоятельств трагедии на месте работала следственно-оперативная группа Гороховского РВ. Окончательный вывод о причинах ДТП можно будет сделать лишь по завершении расследования и всех необходимых экспертиз.

В то же время уже на сегодня стало известно, что водитель легковушки находился за рулем в нетрезвом состоянии и управлял автомобилем, принадлежащим другому лицу, без необходимых документов - доверенности.

Теперь работник милиции находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.