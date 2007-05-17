В Каннах открылся юбилейный 60-й кинофестиваль

Вчера вечером во французских Каннах открылся юбилейный, 60-й международный кинофестиваль, передает агентство France Presse.

Киносмотр продлится до 27 мая. За главный приз фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", будут бороться 22 фильма, в том числе работы Эмира КУСТУРИЦЫ, Квентина ТАРАНТИНО, Гаса Ван СЕНТА, Джеймса ГРЕЯ, Дэвида ФИНЧЕРА.

После долгого перерыва в главном конкурсе участвуют и российские фильмы - "Александра" Александра СОКУРОВА и "Изгнание" Андрея ЗВЯГИНЦЕВА.

Торжественную церемонию ведет немецкая актриса Дайэн КРЮГЕР. Кинофестиваль откроет новый фильм Вонга КАРВАЯ "Мои черничные ночи". В первой англоязычной картине гонконгского режиссера снялись Джуд ЛОУ и Нора ДЖОНС, передает Лента.ру.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет представлена в официальной программе фестиваля, однако 17 мая Международный кинофестиваль “Молодость” и международный бренд Nemiroff дадут прием на Каннском фестивале, где будут представлять украинские фильмы.

В рамках приема, на который приглашены около 200 гостей и участников Каннского фестиваля, будут представлены, в частности, новая лента Киры МУРАТОВОЙ “Два в одном” и дебютная лента Евы НЕЙМАН «У реки» (обе картины производства Одесской киностудии), а также фильм Оксаны БАЙРАК “Аврора” и фрагменты ленты Романа БАЛАЯНА “Избранник”, которая сейчас снимается в Украине.