Китай снова добыл рекордное количество золота

Китай поставил новый рекорд по золотодобыче - в 2010 году страна произвела более 340 тонн золота, сообщает Associated Press со ссылкой на данные China Gold Association.

В 2010 году было произведено 340,9 тонны золота, что на 26 тонн, или на 8%, больше показателей предшествующего года.

КНР еще в 2007 году обогнал ЮАР и с тех пор является лидером в области золотодобычи. Китай, как и многие другие страны, рассматривает запасы золота как защиту от финансовых рисков, отмечает агентство.