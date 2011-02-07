Злоумышленники связали сторожей и вывезли склад минудобрений
02:00, 07 февраля 2011Общество
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В Симферополе задержаны двое из четырех
В Симферополе задержаны двое мужчин из четырех, которые в середине января в масках ворвались на территорию одного из ОАО, связали охранников и на трех грузовиках вывезли из складского помещения около 10 тонн минеральных удобрений.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, похищенное изъято. Принимаются меры для установления и задержания остальных соучастников преступления.
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