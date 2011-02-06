Харьковская область создает правовую базу для сотрудничества с Россией

Региональные связи являются сегодня основным направлением межгосударственных российско-украинских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам Генеральный консул РФ в Харькове Всеволод ФИЛИПП, комментируя итоги совещания руководства Харьковской области с представителями Генконсульства РФ в Харькове, на которой обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия на протяжении 2010 года и о последующих планах работы на 2011 год.

«Региональные связи являются сегодня основным направлением межгосударственных российско-украинских отношений. Процесс заключения двусторонних соглашений, договоров длится постоянно», - сказал В.ФИЛИПП.

По словам дипломата, Харьковская область занимает активную позицию в процессе укрепления и расширения межрегиональных связей: на сегодня около 4 проектов, инициированных Харьковщиной, находится на согласовании в соответствующих структурах власти России. При этом он отметил актуальность создания соответствующей правовой базы для расширения сотрудничества.

«Для сотрудничества Харьковской области с субъектами Российской Федерации должна существовать правовая база. Ее Харьковская область создает постоянно, и прежде чем сотрудничество входит в свою практическую плоскость, заключаются соответствующие соглашения. На данный момент, насколько я знаю, около четырех проектов направлены соответствующим субъектам Российской Федерации на согласование», - сказал В.ФИЛИПП.