Работники Новоукраинского горсовета отказались от премиальных

Общее собрание коллектива исполнительных органов Новоукраинского городского совета Кировоградской области приняло решение об уменьшении надбавок и премий для всех без исключения работников, что позволит уменьшить расходы на 463 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Информационный портал Новоукраинки со ссылкой на слова городского председателя Александра КОРИННОГО.

Он заявил, что в прошлом году на содержание аппарата горсовета было потрачено 1,213 млн. грн., по нынешней смете сессией городского совета предусматривалось 1,436 млн. грн.

«Фактически, работники аппарата добровольно отказались от надбавок, отдав эти средства на первоочередные потребности по благоустройству города. Аппарат совета, невзирая на рост зарплат и подорожание топлива, канцелярских приборов, получит на свое содержание на 263 тыс. грн. меньше, чем в прошлом году», - отметил А.КОРИННЫЙ.

По его словам, для Новоукраинки бюджет на 2011 год уже не будет бюджетом «проедания».