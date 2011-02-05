Финансовый кризис сделает из ЕС реальный экономический союз

Еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен полагает, что финансовый кризис, наконец, сделает из Евросоюза реальный, а не формальный экономический союз, хотя это произойдет и спустя много лет после формирования валютного союза.

Соответствующую позицию О.Рен озвучил накануне в ходе конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

При этом еврокомиссар отметил, что саммит ЕС, проходящий в Брюсселе, может стать решающим шагом в вопросе принятия широкомасштабных мер, направленных на поддержание единой европейской валюты - евро. По словам О.Рена, 2011 год может стать годом реформ и годом "реанимации" евро, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

В ходе своего выступления европейский политик указал на то, что страны объединенной Европы должны провести структурные реформы, которые ранее провела Германия. Это позволит, по его словам, повысить конкурентоспособность государств региона. Кроме того, О.Рен отметил, что именно широкомасштабные реформы позволили ФРГ выйти из кризиса в столь хорошей форме. При этом О.Рен отметил прогресс в этом отношении в Греции, Ирландии, Португалии и Испании. Эти страны, по словам еврокомиссара, вступили на "амбициозный путь реформирования и уверенно идут по нему".