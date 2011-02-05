Акция против гомеопатических средств пройдет в 25 странах мира

Коллективная акция противников гомеопатических средств пройдет в субботу, 5 февраля в 16 странах Европы, а также в США, Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и ЮАР, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на фламандское общество по изучению псевдонаучных и паранормальных явлений (SKEPP).

Участники акции в знак протеста против продукции гомеопатии намерены совершить "коллективное самоубийство", употребив большое количество гомеопатических средств, и, тем самым, продемонстрировав, что гомеопатические препараты вообще неэффективны.

В Брюсселе акция будет организована у стен Европарламента, который, по мнению организаторов, несет ответственность за разрешение продаж в аптеках продукции гомеопатии наравне с медикаментами.

Как утверждают в SKEPP, в отличие от лекарств гомеопатические средства не проходят тесты на определение их воздействия на человеческий организм перед разрешением к продаже.