Строительство железной дороги между «Борисполем» и Киевом откладывается

Строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ.

«Вопрос с повестки дня не снимается, но пока что откладывается», - отметил он.

По словам гендиректора «Борисполя», строительство отложено в связи с тем, что пока что не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. «Первое условие китайского банка - гарантии правительства. Вопрос госгарантий на это не решен в госбюджете», - сказал Б.ШАХСУВАРОВ. В то же время, он не исключил, что в этом году к этом вопросу могут вернуться.

Как добавил он, все необходимое со стороны аэропорта было сделано: проработано ТЭО, бизнес-план. При этом он не назвал окончательную цену строительства, поскольку нет окончательного проекта. В то же время, по мнению Б.ШАХСУВАРОВА, стоимость может составлять 200 млн. долл. «Мое мнение - 200 млн. долл. В том варианте, который нас устраивает», - сказал он. По его словам, к примеру, что касается ТЭО, то там внесено слишком много объектов для строительства железнодорожной ветки, включая вокзалы и т. п.

Как сообщал УНИАН, планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., в частности, на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года. Помимо строительства, китайская сторона будет отвечать за обучение персонала и обеспечение качества работы новой магистрали.

Кабинет министров Украины распоряжением от 28 июля 2010 г. №1567-р определил организацию железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт «Борисполь». Согласно указанному документу, реализация проекта запланирована на 2010-2012 годы. Согласно распоряжению, срок разработки ТЭО - до 1 декабря 2010 г.