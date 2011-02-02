Одесские перевозчики сдали таможню: там требовали деньги в киевский "общак"

Представители профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, работающих в Одесском и Ильичевском портах, провели встречу с главой Одесской облгосадминистрации Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ и передали совместное заявление, в котором содержится призыв о содействии в обеспечении бесперебойного пропуска грузов через порты региона, в которых, по их утверждению, представители контролирующих служб действуют «по коррупционной схеме».

Как передает корреспондент УНИАН, встреча с губернатором состоялась 1 февраля.

«Тотальная коррупция контролирующих служб, сформировавшаяся в последние годы в портах из-за попустительства властей и силовых структур, переросла в откровенный рэкет и неприкрытый бандитизм, - говорится в документе, переданном главе ОГА председателем профсоюзной организации грузовых перевозчиков Дмитрием ОХРИМЧУКОМ и другими грузоперевозчиками. – В частности, 26 января текущего года произошло чрезвычайное, катастрофическое по своим последствиям происшествие. Начальники таможенных постов в портах, а также начальники грузовых отделов пригласили к себе руководителей транспортных и экспедиторских предприятий, работающих в портах, и проинформировали их, что из Киева поступила команда платить таможенникам неофициально наличными за каждый вывозимый контейнер: за проходной транзит – 300 дол., за внутренний транзит – 200 дол., за импорт (растаможка) – 500 долл. Деньги, по их словам, пойдут в Киев, «в общак»: кто хочет работать, тот должен платить».

По утверждению авторов заявления, местные таможенники «как опытные рэкетиры знают, как заставить платить «несогласных». В морских портах действует норма: дается несколько бесплатных дней для организации вывоза контейнера. После чего, за каждые сутки пребывания в порту, начисляется штраф от 100 до 500 долл. Пользуясь этим, с 27 января 2011 года таможенники в портах перестали принимать на регистрацию документы для вывоза контейнеров, а уже погруженные автомобили просто не выпускают».

Причем, говорится в документе, «никаких объяснений не дается, а карточка отказа в таможенном оформлении, как того требует закон, не составляется. Для транспортно-экспедиционных предприятий начинают работать «штрафные счетчики». Часть экспедиторов, из-за безвыходного положения, уже соглашается на дачу взяток. Эти уголовные деяния совершают открыто, цинично попирая общественную мораль и законность».

Как подчеркивают авторы заявления, «информация об этом уже разлетелась по всему миру, поскольку экспедиторы проинформировали своих украинских и зарубежных заказчиков, а те в свою очередь сообщили иностранным грузоотправителям, что в украинских портах появились новые расходы, имеющие полностью криминальное происхождение. Ведь источник финансирования в таких случаях один – цена товара и уклонение от налогообложения».

«Поражает абсолютная уверенность государственных таможенных служащих в собственной безнаказанности и вседозволенности. Такая ситуация компрометирует Президента Украины, правительство и существующую власть внутри страны и в глазах всего цивилизованного мира. Сводятся на нет их усилия по созданию инвестиционной привлекательности Украины, заключают авторы документа, призывая главу ОГА «незамедлительно принять меры по пресечению преступных действий работников таможни в портах и привлечь к ответственности виновных».

В свою очередь, глава ОГА Э.МАТВИЙЧУК отметил в ходе встречи с грузоперевозчиками, что "сейчас в портах Одесского региона скопилось 9420 контейнеров. И возникшая ситуация не может не беспокоить: экономика области несет потери, люди остаются без заработков, снижаются налоговые поступления в бюджет. Особо тревожит судьба мелких и средних предпринимателей, которые не получают давно ожидаемые грузы и не могут нормально работать».

Как сообщил УНИАН начальник Управления по делам прессы и информации ОГА Александр МИРОШНИЧЕНКО, губернатор также сообщил, что «потребовал от руководителей правоохранительных органов региона нормализовать ситуацию и обеспечить спокойную работу рынков региона» и «прекратить стояние на рампах тех, кому там нечего делать».

Глава Одесской ОГА высказал мнение о необходимости уменьшить количество проверяющих в портах, которые «только тормозят работу, и подчинить такие структуры, которые замыкаются сейчас на центральные органы исполнительной власти, областным госадминистрациям». Хотя, добавил он, «в этой ситуации намного проще призвать к ответственности чиновника, который работает не на пользу государству. «Он напишет заявление об увольнении прямо в моем кабинете и будет гулять, пока его не вызовут правоохранительные органы», - сказал Э.МАТВИЙЧУК.

Подводя итоги встречи с представителями грузоперевозчиков, Э.МАТВИЙЧУК распорядился подготовить документы к проведению в ближайшее время совещания в ОГА, на которое будут приглашены все заинтересованные стороны: как грузоперевозчики, так представители таможни, СБУ и других правоохранительных органов.