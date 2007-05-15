Украина ищет альтернативу российскому газу

Министерство топлива и энергетики Украины подтвердило Еврокомиссии заинтересованность в проекте строительства в Украине терминала по приемке сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, об этом сегодня сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в ходе телефонного разговора с комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИЕБАЛГСОМ.

По словам министра, в настоящее время продолжается разработка пакета необходимых документов и экономическое обоснование проекта.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. представители Министерства топлива и энергетики Украины и Европейской комиссии обсудили проекты строительства в Украине терминала для приемки сжиженного природного газа.

Ранее Ю.БОЙКО заявлял, что для диверсификации поставок в Украину природного газа необходимо строить заводы и терминалы для СПГ.

8 февраля Ю.БОЙКО обсудил с министром энергетики, водных ресурсов и газа Ливии Омраном Ибрагимом Абу КРАА вопросы поставок в Украину СПГ.

В январе 2006 года руководство НАК «Нафтогаз Украины» сообщило о том, что планирует построить в Крыму терминал по переработке СПГ мощностью 20 млрд. кубометров в год. Планировалось, что «Нафтогаз Украины» будет закупать СПГ в Ливии, Египте и др., танкерами его доставлять на терминал, далее переваливать в газотранспортную систему Украины и использовать как для собственных нужд, так и на экспорт. Строительство этого терминала планируется завершить через три года. При этом первая очередь мощностью 10 млрд. кубометров в год будет построена уже через полтора года. Стоимость такого терминала оценивается в 3 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG - Liquefied Natural Gas) получается при охлаждении природного газа до -162°С. В жидком состоянии объем газа уменьшается в 600 раз, что позволяет в значительной степени увеличить эффективность его хранения и транспортировки. СПГ транспортируют так же, как и нефть, - в специальных танкерах. В странах-импортерах он хранится в резервуарах. В специальных терминалах СПГ разогревается, благодаря чему возвращается в газообразное состояние, и после этого закачивается в газотранспортную систему.