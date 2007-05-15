В поисках наркотиков преступник убил фармацевта аптеки
21:50, 15 мая 2007Общество
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Об этом сообщил представитель ГУВД Москвы
При разбойном нападении на аптеку неизвестный преступник нанес фармацевту множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась, сообщил представитель ГУВД Москвы.
По его словам, нападение на пункт продажи медицинских препаратов произошло вчера. Добычей грабителя стали хранящиеся в металлическом ящике наркотики и сильнодействующие препараты.
Не исключено, что преступление совершил зависимый от наркотиков знакомый убитой, ведется следствие, добавил собеседник агентства.
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