Трамвай столкнулся с маршруткой

На площади Толбухина в Одессе трамвай № 13 врезался в маршрутное такси № 145. Об этом сообщил УНИАН инспектор центра пропаганды облуправления Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей ШМОРГАЛ.

Травмы средней тяжести получили четыре пассажира микроавтобуса «Богдан» - 18, 21, 28 и 55 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи. Ведется расследование обстоятельств ДТП.