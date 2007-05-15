Украина отказалась от предложения России отменить списки персон нон грата

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым предложение МИД Российской Федерации отказаться от взаимной практики запрета на въезд для граждан обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, отвечая на вопрос журналистов.

Он подтвердил, что внешнеполитическое ведомство Украины получило ноту от Министерства иностранных дел России с предложением отказаться от практики запрета въезда и принять так называемый нулевой вариант.

«Действительно, такая нота нам поступила, мы ее получили, мы ее изучаем», - сказал А.ДЕЩИЦА. В то же время он отметил, что такое предложение не отвечает украинскому законодательству. «Мы будем исходить, как и любая другая страна, из национального законодательства относительно того, является ли то или иное лицо угрозой для национальной безопасности или не является, а принимать в целом, скопом такие решения не является рациональным и эффективным средством», - сказал А.ДЕЩИЦА.

Он также отметил, что такие предложения не отвечают существующим международным правилам и дипломатической практике.