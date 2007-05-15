Майор Мельниченко столкнул лбами СБУ и пограничников

Адвокат экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКА Павел СЫЧЕВ утверждает, что его клиента в аэропорту “Борисполь” пытались задержать пограничники.

Об этом идет речь в заявлении П.СЫЧЕВА, переданной УНИАН.

“В аэропорту «Борисполь» сотрудники Государственной пограничной службы Украины по приказу руководства осуществили попытку задержать Николая МЕЛЬНИЧЕНКО во время пересечения украинской границы. Согласно с данным приказом, МЕЛЬНИЧЕНКО должны были задержать и обыскать”, - в частности идет речь в сообщении.

В то же время сообщается, что благодаря решительным действиям офицеров СБУ, которые физически охраняют Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, задержание не состоялось и он отбыл к семье в США.

Адвокат подобные действия расценивает как попытку давления на свидетеля и попытки его запугать.

В сообщении также отмечается, что по поводу инцидента Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что по прилете в Украину 21 мая обратится в Генеральную прокуратуру Украины и к Президенту Украины с требованием расследовать данное грубое нарушение своих прав и дать правовую и политическую оценку действиям руководителя Государственной пограничной службы.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Н.МЕЛЬНИЧЕНКО встречался с генеральным прокурором Украины Святославом ПИСКУНОМ, с которым обсудил вопрос выполнения ряда резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы и постановлений Верховной Рады относительно раскрытия резонансных преступлений.

10 января в 2007 г. адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО П.СЫЧЕВ заявил, что МЕЛЬНИЧЕНКО готов появиться в Генеральной прокуратуре для дачи показаний по делу об убийстве журналиста Георгия ГОНГАДЗЕ.

9 февраля П.СЫЧЕВ назвал реальной угрозу безопасности для Н.МЕЛЬНИЧЕНКО на территории Украины. В то же время он отказался говорить, будет ли оставаться в дальнейшем его подзащитный в Украине для сотрудничества со следствием, оставит ли ее территорию.