Политические перипетии срывают планы Минобороны Украины

Министерство обороны Украины ведет переговоры о перенесении на более поздние сроки или переформатирования международных учений, которые планировалось провести на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Украины Иван АНДРОСЕНКО.

«Мы не ведем речь об отмене, идут консультации и переговоры о перенесении на более поздние сроки или переформатировании учений», - сказал И.АНДРОСЕНКО.

Он подчеркнул, что это связано со сложной политической ситуацией в Украине и тем, что иностранные подразделения, которые должны были принимать участие в учениях, вовлечены в антитеррористические операции в Афганистане и других странах.

В частности, И.АНДРОСЕНКО отметил, что украинско-бельгийские учения планируется перенести на более позднюю дату. Международные учения «Си Бриз» будут проведены на территории Украины как командно-штабные, а их морская фаза будет проведена вне территориальных вод Украины.

И.АНДРОСЕНКО также отметил, что в апреле были проведены украинско-российские военные учения подразделений Противовоздушной обороны, но военные самолеты не залетали в воздушное пространство других стран, как это планировалось раньше.

Также И.АНДРОСЕНКО отметил, что специалисты и юристы Минобороны рассматривают вопрос сокращения процедуры предоставления допуска иностранным подразделениям проводить учения на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил своим указом план проведения международных учений. В целом планируется провести 14 учений, из них 5 - на территории Украины: украинско-российские учения сил Противовоздушной обороны в апреле; украинско-бельгийские тактические учения в мае - июле 2007 года; в июле – августе 2007 года планировались учения “Репид Трайдент - 2007”; в июле - августе “Си Бриз - 2007”; в июле - сентябре 2007 года - учения “Комбайн Эффорт – 2007”.

6 апреля Верховная Рада приняла закон, которым дала разрешение на допуск воинских подразделений иностранных государств для проведения учений на территории Украины в 2007 году.

В то же время 12 апреля министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что данный закон не подписан Президентом, учитывая решение о досрочном прекращении полномочий (парламента). Согласно Конституции, закон может подписать председатель Верховной Рады через 15 суток, то есть 22 апреля, сказал А.ГРИЦЕНКО. «Председатель ВР, очевидно, подпишет данный закон, и он вступит в силу», - отметил тогда министр.