Чорновил рассказал, что Омельченко сбили молодые подонки

Никаких политических мотивов в инциденте, случившемся во вторник с членом фракции БЮТ Григорием Омельченко, нет.

Так прокомментировал инцидент член фракции Партии регионов Тарас Чорновил, сообщает Украинская правдасо ссылкой на Лигу.

В частности, Чорновил сослался в информации о произошедшей аварии на своего помощника, который, по его словам, "был не совсем свидетелем, но видел на большем расстоянии то, что произошло".

"Григорий Омельченко проходил дорогу через улицу Институтскую по четко определенному для этого месту – пешеходной зебре, на углу Институтской и Садовой", - рассказал депутат.

"И в этот момент какие-то молодые подонки, наша так называемая "золотая молодежь", на иномарке в последний момент решили объехать машину, находящуюся на своей полосе, рванув на встречную на максимальной скорости", - отметил он, что именно в этот момент они и сбили Омельченко.

По словам политика, это уже не первая авария в этом районе. "Некоторое время назад, была авария в районе Площади независимости, когда тоже один "золотой сыночек" сбил на смерть одну девушку, другую, кажется, покалечил", - напомнил Черновил.

В то же время, по его мнению, необходимо вводить ультра-жесткую ответственность за то, когда из-за нарушений правил движения происходят несчастные случаи.

"Подобные инциденты – это прямая угроза жизни. На этом переходе могли оказаться ребенок или старый человек, которые после этой аварии, очевидно, не выжили бы", - отметил парламентарий.

"Я постоянно езжу за рулем, и от дома до парламента у меня случаются, как минимум, пять случаев, когда я вынужден тормозить или сворачивать в сторону вот из-за такой погани", - подытожил Чорновил.

Как известно, вовторник утром на пешеходном переходе в районе дома на улице Институтской, 15, автомобиль "Nissan" с номером АА5751СЕ совершил наезд на депутата Омельченко.

Парламентарий был госпитализирован с переломом правой голени, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.