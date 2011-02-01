Какая выгода от моста между Крымом и Россией?

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) объявил открытый конкурс на проведение маркетингового исследования по проекту строительства транспортного перехода через Керченский пролив между Российской Федерацией и Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВЭБ.

Согласно сообщению, заявки принимаются в рабочее время с 7 февраля до 1 марта 2011 года.

Согласно конкурсной документации, работы по проведению маркетингового исследования будут завершены в течение 180 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта составляет 30 млн. руб. с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2010 г. в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.