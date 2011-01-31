В Крыму нужны парковки для 4 тысяч яхт

Совет министров АРК одобрил проект Концепции развития яхтенного туризма в Крыму до 2020 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, в документе определены общие направления развития данного вида отдыха и места строительства на полуострове парусных центров.

Основной целью концепции является определение и реализация основных направлений по развитию Крыма как центра яхтенного туризма международного уровня, создание береговой инфраструктуры яхтенных стоянок и марин на всем побережье Черного моря республики, развития регионального флота яхтенных судов путем активизации использования существующего в автономии промышленного потенциала по строительству и ремонту маломерных судов.

Как сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ, прогнозные объемы финансирования с 2011 по 2020 годы для реализации Концепции составляют 280-311 млн. евро.

Министр отметил, что значительный вклад в активизацию яхтенного туризма в автономии может оказать развитие въездного (иностранного) туризма, который способен в краткосрочной перспективе обеспечить увеличение количества яхт у берегов крымского полуострова.

«При этом основными сдерживающими факторами по обслуживанию въездного яхтенного туризма являются несовершенство законодательной базы в отношении «въездного» яхтенного туризма и недостаточное количество пунктов пропуска через государственную границу», – резюмировал глава министерства.

Концепцией предлагается создание 15 яхтенных стоянок и марин на Черноморском побережье Крыма. Это даст возможность развить яхтенный туризм на всей территории автономии.

«При условии создания 15 яхтенных стоянок и марин вместимостью от 100 до 350 судов яхтенного типа, общее количество парковочных мест будет достигать 4100 единиц и средний уровень дохода с одного стояночного места составит 5,15 тыс. евро в год. Также предусматривается создание 1600 единиц мест наземного хранения яхт со средним уровнем дохода 2,4 тыс. евро в год», – сообщил Н.ЧЕРЕВКОВ, говоря о предварительных экономических расчетах прибыльности яхтенного туризма в автономии.

Создание к 2020 году 15 яхтенных стоянок и марин позволит создать 800-1000 дополнительных рабочих мест и даст возможность получить от их функционирования годовой объем дохода в размере около 37 тыс. 460 евро.