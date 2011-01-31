Суд оштрафовал похитительницу урны с бюллетенями

Боровский районный суд вынес приговор женщине по факту похищения урны с бюллетенями для голосования во время выборов в местные советы осенью 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, согласно постановлению суда, представительница районной организации одной из партий, которая признана виновной, осуждена к наказанию в виде штрафа размером 3 тыс. 400 грн.

В пресс-службе сообщили, что 31 октября 2010 правонарушительница незаконно завладела переносным ящиком для голосования на дому и отнесла ящик в штаб своей районной парторганизации. Там ее и нашли члены участковой избирательной комиссии.

Никаких повреждений на ящике не было обнаружено, целостность пломб также не была нарушена.

В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что приговор суда уже вступил в силу.