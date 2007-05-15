Беларусь заинтересовалась украинским углем

Беларусь заинтересована в поставках угля из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, об этом заявил сегодня журналистам в Минске первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО.

«Надо возвращаться к угольной энергетике на качественно новом уровне. Концепция энергобезопасности Беларуси обязывает подумать о диверсификации поставляемых энергоносителей», - сказал В.СЕМАШКО.

Первый вице-премьер Беларуси отметил, что к 2012 году в Гродненской области на реке Зельва планируется построить электростанцию на угольном топливе. Белорусское правительство рассчитывает возвести аналогичный объект и в Бресте.