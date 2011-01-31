На техосмотр скоро можно будет ехать без медицинской справки
16:31, 31 января 2011Общество
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Решение кабмина
Кабинет министров принял решение изъять медицинскую справку о состоянии здоровья водителя из списка документов, необходимых для прохождения технического осмотра транспортного средства.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.
Премьер-министр Николай АЗАРОВ дал поручение руководителям МВД и Минздрава в кратчайшие сроки внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты.
Глава правительства отметил, что политика дерегулирования останется приоритетом работы власти.
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