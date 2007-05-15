Мороз видел, как Гайдук ”ломал домики”

Спикер Верховной Рады Александр Мороз уверяет, что не допустит реализации силовых вариантов, а договоренности будут достигнуты лишь на основе Конституции.

Об этом он заявил с трибуны парламента во вторник.

"Относительно провокаций, мне кажется, что здесь очевидна игра грязными или даже меченными картами. Так как расчет строился такой – должна быть в пятницу на телеканале осуществлена информация о покушениях, через полчаса провести СНБО и прибегнуть к каким-то чрезвычайным мерам, авантюрам", - предположил спикер, комментируя заявления Валерия Гелетея.

Мороз предположил, что именно из-за этого экс-председатель СНБО Виталий Гайдук написал заявление об увольнение, и "домики сломались".

Спикер назвал правильным обращение депутатов к прокуратуре, чтобы дать юридическую оценку таким заявлениям.

"Такие провокации не должны проходить бесследно, и каждый должен знать, что с обществом играться нельзя", - подчеркнул Мороз.

"Людей беспокоит, что происходит в государстве. Люди хотят ясности. Поэтому я хотел бы уверить граждан – мы не допустим никаких чрезвычайных ситуаций, силовых действий, столкновений. Мы все уладим, но все будет на основе Конституции", - заверил председатель ВР.

"Пусть никто не думает, что он так себе с кем-то договорился, потом разошлись, и уже все выяснено. Будет так, как записано в Конституции! Надо какие-то части изменить – изменим", - подчеркнул он.

Также Мороз проанонсировал консультативное совещание при главе ВР, на котором в среду будут рассматривать проект изменений в Конституцию.

При этом он предупредил, что в дальнейшем не допустит голосования пакетом изменений в Конституцию.

"Сегодня никто никакими пакетами голосовать не будет. Все документы будут рассматриваться соответственно регламенту и Конституции", - заверил он.

Украинская правда