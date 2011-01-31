Украинцы продолжают скупать валюту

Национальный банк зафиксировал резкой рост объемов закупки наличной иностранной валюты населением. За последние четыре месяца прошлого года из банковской системы было изъято $6,1 млрд, что составляет более 80% оттока валюты за весь 2010 год. Эксперты считают, что негативная тенденция долларизации экономики в ближайший год может усилиться, пишет Коммерсантъ-Украина.

За 2010 год прирост наличных долларов и евро вне банковской системы составил $7,3 млрд, что лишь немногим меньше, чем в 2009 году – $9,7 млрд, отмечается в опубликованном в пятницу отчете Нацбанка о платежном балансе Украины. Несмотря на стабилизацию курса гривны, отток валюты из банков в последние четыре месяца прошлого года усилился – $6,1 млрд. При этом объем покупки валюты населением в декабре превысил ее продажу и составил рекордную в прошлом году сумму – $1,7 млрд.

Концентрацию иностранной валюты вне банковской системы начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банк Украина Александр Печерицын объяснил "восстановлением покупательского спроса, что стимулирует 'серый' импорт, особенно в конце года – перед новогодними праздниками". С ним согласен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Пик закупки валюты наблюдается в конце года, потом следует небольшое затишье до весны,– говорит эксперт.– Однако в прошлом году сезонный фактор был усилен восстановлением покупательского спроса, чем и объясняется такой резкий рост скупки валюты в конце года". К тому же глава НБУ Владимир Стельмах заявлял, что до конца года курс доллара может превысить 8 грн/$. "Частично всплеск объясняется усилением девальвационных настроений",– добавляет господин Печерицын.

Профицит платежного баланса в 2010 году составил $5,09 млрд (в 2009 году дефицит $13,7 млрд). Дефицит текущего счета (-$2,6 млрд) был перекрыт профицитом по финансовому счету, в частности, благодаря кредитованию МВФ и росту на 22% притока прямых иностранных инвестиций (+$5,7 млрд).

Объем иностранной валюты на руках у населения в 2011 году может оказаться даже больше, чем в прошлом году, прогнозируют экономисты. "Учитывая, что большая часть этой валюты покупается не населением, а бизнесом для 'серых' схем, такой рост закупок означает увеличение в стране доли теневой экономики. Более того, этот фактор способен свести к нулю усилия Нацбанка и правительства по улучшению текущего счета платежного баланса",– считает экономист ИК BG Capital Виталий Ваврищук. Напомним, рост закупок валюты населением в октябре привел к формированию дефицита платежного баланса в $578 млн. "Усиление налогового давления дает основания ожидать, что доля теневой экономики в стране вырастет, как и потребность в наличной валюте",– добавил господин Охрименко.

Впрочем, эксперты сомневаются, что рост закупки валюты населением представляет угрозу для платежного баланса. "Он полностью покрывается притоком капитала по другим каналам, так что пока нельзя говорить, что ситуация носит угрожающий характер",– считает Александр Печерицын. Для усиления контроля господин Ваврищук рекомендует отслеживать и публиковать данные о покупке/продаже наличной валюты банками. "Такие данные в разрезе по каждому учреждению позволят Нацбанку сделать ситуацию более управляемой",– считает он.