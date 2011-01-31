Бобров все больше - и это проблема

В Волынской области из-за резкого увеличения популяции бобров назревает проблема постоянного разрушения дамб, сообщили УНИАН в областном производственном управлении водных ресурсов и водного хозяйства.

На сегодняшний день бобров в регионе насчитывается около 5 тысяч. Если несколько лет назад они встречались только в северных районах, то сегодня их можно увидеть на любом водном объекте области.

Как отмечается в сообщении, бобры наносят значительный вред защитным дамбам, строят плотины и разрушают берега рек и мелиоративных каналов. Вследствие этого подтапливаются и затапливаются сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и территории населенных пунктов.

Устранение последствий деятельности бобров нуждается в значительных финансовых затратах и человеческих ресурсах, говорится в сообщении. Ежегодно Камень-Каширское, Любешевское, Ратновское и и другие управления водного хозяйства области выделяют на ремонты дамб и ликвидацию бобровых плотин десятки тысяч гривен.

Облводхоз неоднократно обращался к профильным организациям с предложением о переселении бобров или применение других мер по минимизации ущерба от их деятельности, но до сих пор эта проблема остается нерешенной, отмечается в сообщении. В соседней Беларуси, которая также страдает от жизнедеятельности бобров, численность их популяции уже давно регулируется на государственном уровне, отмечают в Волынском областном производственном управлении водных ресурсов и водного хозяйства.