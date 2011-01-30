В поезде Одесса-Петербург нашли 11 серебряных монет

Попытку контрабандного вывоза из Одессы в Санкт-Петербург партии монет из драгоценных металлов пресекли сотрудники Государственной таможенной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, «при досмотре багажа у гражданина России была обнаружена среди личных вещей партия незадекларированных серебряных с золотыми вставками монет. Всего у пассажира поезда «Одесса - Санкт-Петербург» выявлено 11 монет из драгоценных металлов общей стоимостью 60 тыс. грн., которые он пытался незаконно переместить через границу Украины».

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 340 Таможенного кодекса Украины. Монеты изъяты.