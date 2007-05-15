Верка Сердючка получила поздравления от премьер-министра

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил заслуженного артиста Украины Андрея ДАНИЛКО с успешным выступлением на 52-м песенном конкурсе “Евровидение-2007”, который прошел 12 мая в Финляндии.

“Многомиллионная аудитория слушателей со всех стран Европы высоко оценила Ваше исполнительское мастерство, артистизм, оригинальную творческую манеру. Искренне желаю Вам неисчерпаемого вдохновения, здоровья и новых творческих свершений”, - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, размещенном на Правительственном портале.

Как сообщалось, на “Евровидении-2007” А.ДАНИЛКО в образе Верки СЕРДЮЧКИ занял второе место.