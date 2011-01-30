В Харьковской области возрастут тарифы на тепло и воду

В Харьковской области тарифы на теплоснабжение увеличатся на 10-12%, на горячее водоснабжение - на 20-30%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Валентина ДУЛУБА.

По его словам, тарифы вырастут, поскольку расходы, связанные с подачей горячей воды, намного выше расходов на теплоснабжение.

«В нашей области подорожание будет незначительным, поскольку мы постоянно держали руку на пульсе тарифов, и если в Киеве новые тарифы не утверждались 5 лет, то у нас они не пересматривались только в последние 1-2 года», - сказал В.ДУЛУБ.

Он также сообщил, что повышение тарифов на горячую воду в области будет составлять более 1 грн. за кубометр, на теплоснабжение - приблизительно на 30 коп. за кв. м. В.ДУЛУБ также отметил, что в феврале практически все предприятия будут работать по новым тарифам.