Николаенко не даст использовать мобилки как ”источник знаний”

С нового учебного года школьникам законодательно запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков.

Об этом «Экономическим известиям» сообщил министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО.

«В соответствии с законом «Об образовании», будет ограничено пользование мобильными во время учебного процесса, а вот на переменах пользоваться телефонами мы запрещать не будем. Такой приказ разрабатывается, и в течение недели-двух будет введен», - заявил министр.

«Мы понимаем, что наличие телефона позволяет своевременно сообщить родителям об окончании уроков, оперативно связаться в случае необходимости. Но представьте ситуацию, когда идет урок, в классе сидит 30 учеников, и через каждую минуту звонит телефон. Разве можно в таких условиях проводить полноценный учебный процесс? Кроме того, во время самостоятельных и контрольных работ у учащихся часто возникает идея использовать мобильный телефон как источник знаний», - отметил министр.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, принимая решение, он опирался на международный опыт. «В некоторых европейских странах запрещено приносить мобильные в школу - телефон сдается в специальные пункты хранения на входе в учебные заведения», - пояснил он.