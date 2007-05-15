Джоан Роулинг отказалась от идеи закончить сагу о Гарри Поттере

намерена написать восьмую книгу, посвященную героям ее известной саги о Гарри Поттере. Об этом проинформировал прессу представитель писательницы Кристофер ЛИТТЛ, сообщает Лента.ру со ссылкой на UPI.

По его утверждению, Дж.РОУЛИНГ сохранила за собой все права на персонажей серии и поэтому может самостоятельно написать любую дополнительную книгу. К.ЛИТТЛ подтвердил, что писательница намерена, используя скопившиеся у нее за 10 лет работы черновики, составить энциклопедию волшебного мира Гарри Поттера.

В работе будет представлена подробная биография и генеалогия главных героев, а также история основания Хогвортса.

Сама писательница на своем сайте сделала запись, в которой утверждается, что средства от продажи восьмой книги пойдут на благотворительные нужды.

Как сообщалось, седьмой, как ранее заявлялось – заключительный, роман Дж.РОУЛИНГ о Гарри Поттере появится летом 2007 года.