Джоан Роулинг отказалась от идеи закончить сагу о Гарри Поттере
08:52, 15 мая 2007Общество
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За 10 лет накопилось столько черновиков...
|Джоан Роулинг. Фото с сайта allenandunwin.com
По его утверждению, Дж.РОУЛИНГ сохранила за собой все права на персонажей серии и поэтому может самостоятельно написать любую дополнительную книгу. К.ЛИТТЛ подтвердил, что писательница намерена, используя скопившиеся у нее за 10 лет работы черновики, составить энциклопедию волшебного мира Гарри Поттера.
В работе будет представлена подробная биография и генеалогия главных героев, а также история основания Хогвортса.
Сама писательница на своем сайте сделала запись, в которой утверждается, что средства от продажи восьмой книги пойдут на благотворительные нужды.
Как сообщалось, седьмой, как ранее заявлялось – заключительный, роман Дж.РОУЛИНГ о Гарри Поттере появится летом 2007 года.
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