В КГГА уверяют: метро для инвалидов и пенсионеров будет бесплатным

Бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов в киевском метрополитене отменен не будет.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО, сообщили УНИАН.

В частности, объяснил он, льготы по бесплатному проезду в метро ветеранам труда Украины, детям войны, инвалидам по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата I, II групп и лицам, их сопровождающим, финансируются за счет государственного бюджета.

В то же время, бесплатный проезд других категорий граждан дотировался из городского бюджета согласно решению Киевсовета от 30 сентября 2008 года, отметил Р.КРАМАРЕНКО. Это решение действительно утратило согласно другому решению Киевсовета от 30 декабря 2010 года “О бюджете города Киева на 2011 год”, добавил он.

Однако Р.КРАМАРЕНКО заверил, что его отмена никоим образом не повлияет на возможность граждан льготных категорий бесплатно пользоваться метрополитеном.

“Это сугубо технический момент, ведь в решении Киевсовета от 2008 года не было прописано четкого механизма возмещения льгот на проезд. Сейчас мы отрабатываем эти механизмы, соответствующий проект решения уже подготовлен и будет вынесен на рассмотрение Киевсовета на ближайшую сессию, которая состоится 3 февраля”, - объяснил он.

При этом Р.КРАМАРЕНКО отметил, что до утверждения усовершенствованного механизма предоставления льгот на проезд социально незащищенные киевляне так же смогут бесплатно пользоваться услугами метро по удостоверению.

Как сообщал УНИАН, предприятие “Киевский метрополитен” заявляло, что в столице с 28 января по решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Как отмечается в сообщении, это предусмотрено решением Киевского городского совета от 30 декабря 2010 года «О бюджете города Киева на 2011 год». Так, в частности, говорилось, что отменен бесплатный проезд пенсионеров и инвалидов Киева; лиц, не имеющих права на пенсию; многодетных семей, на воспитании в которых трое и больше несовершеннолетних ребенка; неработающих лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; малообеспеченных лиц, проживающих вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, которые согласно заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждаются в постороннем ухо