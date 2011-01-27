В Киеве из туберкулезной больницы из-под стражи сбежали 5 человек

Прокуратурой Оболонского района города Киева возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним работников полка конвойной службы столичной милиции, по вине которых в ночь с 22 на 23 января 2011 года из Киевской городской туберкулезной больницы №2 (г. Гостомель, Киевская обл.) убежали из-под стражи 5 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурора города Киева, дело возбуждено по ст. 367 ч.2 Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры района.