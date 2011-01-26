Тимошенко посмотрела "Нацию" Марии Матиос

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что талантливые украинские писатели не позволят ни одному из политиков переписать историю Украины.

Как сообщает сайт БЮТ-Батьківщини, такое мнение лидер партии высказала после представления "Нация" по одноименному произведению известной украинской писательницы Марии МАТИОС в постановке Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко, который сейчас находится с гастролями в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО поделились положительными эмоциями, которые вызвал у нее "этот шикарный спектакль". По ее словам, ни один политик «не сможет переписать нашу историю, когда в Украине есть такие писатели, такие режиссеры, такие спектакли и такая молодежь».

После спектакля Ю.ТИМОШЕНКО в неформальной обстановке пообщалась с М.МАТИОС, директором и художественным руководителем Ивано-Франковского театра Ростиславом ДЕРЖИПОЛЬСКИМ, артистами театра, занятыми в спектакле.

25 лет - средний возраст актеров, которых Р.ДЕРЖИПОЛЬСКИЙ задействовал в постановке "Нации" и "Сладкой Даруси" М.МАТИОС. Эти оба спектакля были представлены на сцене столичного театра.