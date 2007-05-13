Неизвестные разбили бронзовую гирлянду на могиле Героев Советского Союза во Львове

Сегодня ночью на Холме Славы во Львове неизвестные разбили бронзовую гирлянду, установленную на Аллее Героев этого военного мемориала.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый секретарь Львовского обкома Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК.

“Сегодня на территории мемориала “Холм Славы” у меня была назначена встреча для интервью с представителями российского телеканала “Рашен-тудей”, собственно, о ситуации, сложившейся на Львовщине, с намерениями отдельных сил демонтировать памятники советским воинам. Когда мы прибыли на территорию Холма Славы, то увидели, что бронзовая гирлянда, установленная на Аллее Героев, исковеркана! Вандалы буквально разбили и сбросили на землю два трехметровых конца бронзовой гирлянды именно на месте захоронений двадцати Героев и дважды Героев Советского Союза”, - рассказал А.КАЛИНЮК.

По его словам, российские тележурналисты были шокированы, когда увидели, что натворили неизвестные молодчики на могилах павших героев.

“Городская власть Львова своим решением о поддержке заявления ВО Свобода” о демонтаже советских символов, развязала руки возрождению фашизма, который вскоре со Львова перекинется на всю Украину”, - выразил убеждение А.КАЛИНЮК.

Он также сообщил, что по поводу совершенного акта вандализма на могилах павших Героев Советского Союза во Львове будет направлено соответствующее заявление на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.