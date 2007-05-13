Ющенко подарил Верке Сердючке икону
19:57, 13 мая 2007Общество
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Звезда Евровидения-2007 вернулась на родину
Андрей ДАНИЛКО, представлявший Украину на Евровидении-2007 в образе Верки Сердючки, вернулся сегодня с Хельсинки в Киев.
Как передает «5-й канал», А.ДАНИЛКО с его командой в аэропорту Борисполь встречали с украинским флагом и цветами коллеги и друзья. А.ДАНИЛКО был не в образе, а в обычном спортивном костюме.
По его словам, вторым местом на конкурсе он доволен. После Финляндии у него остались только теплые эмоции. Он сознается, что на такое внимание финнов, журналистов и просто почитателей не надеялся: «Веркину шутливую песню крутили повсюду, а во время выступления зал подпевал и подплясывал».
А.ДАНИЛКО сообщил, что его поздравил Президент Украины: семья ЮЩЕНКО подарила ему икону.
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