Ющенко подарил Верке Сердючке икону

Андрей ДАНИЛКО, представлявший Украину на Евровидении-2007 в образе Верки Сердючки, вернулся сегодня с Хельсинки в Киев.

Как передает «5-й канал», А.ДАНИЛКО с его командой в аэропорту Борисполь встречали с украинским флагом и цветами коллеги и друзья. А.ДАНИЛКО был не в образе, а в обычном спортивном костюме.

По его словам, вторым местом на конкурсе он доволен. После Финляндии у него остались только теплые эмоции. Он сознается, что на такое внимание финнов, журналистов и просто почитателей не надеялся: «Веркину шутливую песню крутили повсюду, а во время выступления зал подпевал и подплясывал».

А.ДАНИЛКО сообщил, что его поздравил Президент Украины: семья ЮЩЕНКО подарила ему икону.